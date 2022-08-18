Канцлера ФРГ Шольца освистали и пытались перекричать во время его выступления в Нойруппине

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18 августа 2022, 13:33 Источник: ТАСС

канцлер ФРГ Олаф Шольц, IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d

Вечером в среду, 17 августа, канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время выступления на мероприятии в городе Нойруппин. Публика пыталась перекричать политика и скандировала различные лозунги.

Сообщается, что около трехсот протестующих, которые подошли к краю закрытой зоны проведения мероприятия, выкрикивали фразы "предатели народа", "убирайтесь вон", "лжецы" и другие.

Олаф Шольц повторил свое заявление о том, что в ближайшие несколько дней планируется представить еще один пакет мер, которые направлены на оказание помощи гражданам страны в связи с высоким уровнем инфляции и больших затрат на энергию. Канцлер также выразил поддержку идее введения сбора за электроэнергию с потребителей с 1 октября текущего года. Чтобы перекричать толпу, Шольцу пришлось использовать громкоговоритель.