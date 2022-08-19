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Член ВГА Запорожской области Рогов отверг идею Гутерреша о выводе с АЭС российских военнослужащих

, 09:47 Источник: РИА "Новости"

Член ВГА Запорожской области Рогов отверг идею Гутерреша о выводе с АЭС российских военнослужащих
генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, Lev Radin / globallookpress.com

Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 19 августа, отверг идею генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о выводе с атомной электростанции российских военнослужащих.

Антониу Гутерреш ранее заявил, что зона Запорожской атомной электростанции должна быть демилитаризована.

Владимир Рогов, комментируя данное высказывание подчеркнул: "Это исключено". По его словам, вышеуказанное заявление является безответственным. Чиновник уточнил, что предложить оставить АЭС без защиты и в опасности мог только человек, который или не понимает рисков, или понимает, но подталкивает к трагедии и непоправимым последствиям. Рогов заметил, что такие заявления ставят под вопрос уровень компетенции генерального секретаря ООН.

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