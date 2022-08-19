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Член ВГА Запорожской области Рогов заявил об усилении системы защиты атомной электростанции

, 07:10 Источник: РИА "Новости"

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил об усилении системы защиты атомной электростанции
Запорожская АЭС, Andrei Solomonov/Global Look Press

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил утром в пятницу, что система защиты АЭС в регионе усилена из-за вероятной попытки ВСУ нанести удар по объекту.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим в настоящий момент осуществляет подготовку к резонансной провокации на Запорожской АЭС. Это может произойти во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Обвинить в техногенной катастрофе планируется Россию.

Владимир Рогов подчеркнул, что система защиты атомной электростанции усилена, однако не стал раскрывать подробностей. По его словам, власти региона встречают наступающий день во всеоружии, поскольку от режима Владимира Зеленского "можно ожидать чего угодно".

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