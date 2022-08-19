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Посольство РФ в Вашингтоне: замалчивание властями США фактов обстрела Запорожской АЭС Украиной лишь поощряет безнаказанность Киева

, 07:02

Посольство РФ в Вашингтоне: замалчивание властями США фактов обстрела Запорожской АЭС Украиной лишь поощряет безнаказанность Киева
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Замалчивание властями Соединенных Штатов фактов обстрела Запорожской атомной электростанции Вооруженными силами Украины лишь поощряет безнаказанность Киева. На это, как передает ТАСС, указало посольство Москвы в Вашингтоне.

«Замалчивание администрацией США фактов обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ недопустимо и лишь поощряет безнаказанность Киева, заявили в посольстве России в Вашингтоне», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

В дипломатическом представительстве добавили, что американская сторона, выступая с огульными заявлениями по ситуации вокруг ЗАЭС, не брезгует откровенной ложью в безудержных попытках очернить Москву.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, турецкий лидер Реджеп Эрдоган отметил, что Анкара готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между РФ и Украиной.

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