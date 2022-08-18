Эрдоган: Турция готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между Россией и Украиной

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18 августа 2022, 19:45

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Анкара готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал турецкий президент Реджеп Эрдоган.

«Турция готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между РФ и Украиной», — процитирован Эрдоган в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Также политик отметил, что Анкара продолжит дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Business Insider написал, что Соединенные Штаты тайно поставили киевской стороне противорадиолокационные снаряды AGM-88 HARM.