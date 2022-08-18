Business Insider: США тайно поставили Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM

Аргументы Недели → В мире 13+

18 августа 2022, 15:28

Ракета, U.S. Air Force / globallookpress.com

Соединенные Штаты тайно поставили Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Об этом написал портал Business Insider.

Высокоскоростные снаряды AGM-88 HARM предназначены для самонаведения на лучи радаров. Как отмечается в материале Business Insider, первые сведения о том, что у киевской стороны имеются такие ракеты, появились в начале текущего месяца. Тогда стало известно об обнаружении фрагментов данных боеприпасов.

Ранее сегодня сообщалось, что внешнеполитическое ведомство Российской Федерации назвало неприемлемой идею о демилитаризации зоны вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.