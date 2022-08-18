Российский МИД назвал неприемлемой идею о демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС

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18 августа 2022, 15:09

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Российское министерство иностранных дел назвало неприемлемой идею о демилитаризации зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, которая расположена на территории города Энергодара. Об этом проинформировало РИА Новости.

«Идея о демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлема, это сделает станцию еще уязвимей — МИД РФ», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, бывший американский разведчик Скотт Риттер озвучил точку зрения, согласно которой западная сторона и Киев пытаются вытеснить Россию с ЗАЭС с помощью «ядерного шантажа».