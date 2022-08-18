Российский МИД назвал неприемлемой идею о демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС

Российское министерство иностранных дел назвало неприемлемой идею о демилитаризации зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, которая расположена на территории города Энергодара. Об этом проинформировало РИА Новости.
«Идея о демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлема, это сделает станцию еще уязвимей — МИД РФ», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного агентства.
Как сообщалось ранее в четверг, бывший американский разведчик Скотт Риттер озвучил точку зрения, согласно которой западная сторона и Киев пытаются вытеснить Россию с ЗАЭС с помощью «ядерного шантажа».