Зеленский заявил, что переговоры с Россией будут возможны только после полного вывода войск РФ с территории Украины

Киев может сесть за стол переговоров с Москвой только при одном условии: если Россия выведет свои войска из Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам трехсторонней встрече во Львове с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
«Переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины», - заявил Зеленский.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи во Львове сообщил, что Зеленский и Гутерреш согласны с тем, что ситуация вокруг Украины должна быть урегулирована за столом переговоров.