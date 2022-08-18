Зеленский заявил, что переговоры с Россией будут возможны только после полного вывода войск РФ с территории Украины

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18 августа 2022, 20:01 Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Киев может сесть за стол переговоров с Москвой только при одном условии: если Россия выведет свои войска из Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам трехсторонней встрече во Львове с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

«Переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины», - заявил Зеленский.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи во Львове сообщил, что Зеленский и Гутерреш согласны с тем, что ситуация вокруг Украины должна быть урегулирована за столом переговоров.