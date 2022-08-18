Эрдоган: Зеленский и Гутерриш согласны, что ситуация на Украине должна быть урегулирована за столом переговоров

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18 августа 2022, 19:23

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Sha Dati / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш согласны, что ситуация, сложившаяся на Украине, должна быть урегулирована за столом переговоров. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

«Зеленский и Гутерриш согласны, что ситуация на Украине должна быть урегулирована за переговорным столом, заявил Эрдоган по итогам трехсторонних переговоров», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, сайт Business Insider написал, что Соединенные Штаты тайно поставили Киеву противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.