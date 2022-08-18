Россия направила Эстонии ноту протеста в связи с демонтажом памятника Т-34 в Нарве

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18 августа 2022, 18:47 Источник: ТАСС

Демонтаж памятника в Нарве. Фото: IMAGO/Eero Vabamagi/globallook.com

В МИД Эстонии направлена нота протеста в связи с демонтажом советского памятника - танка Т-34. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии замглавы департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева.

В комментарии подчеркивается, что памятник был снесен вопреки протестам местных жителей. Более того — глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу пригрозил протестующим, у которых имеется вид на жительство в Эстонии, аннулировать этот документ.

Дипломат также сообщил, что одновременно со сносом монумента-танка в Нарве были демонтированы еще 6 памятников.

«Эстонские горе-политики объявили курс на тотальную ликвидацию всего мемориального наследия советского периода», - написал Нечаев, добавив, что в связи с действиями эстонских властей в МИД республики была направлена соответствующая нота.