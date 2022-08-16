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Аргументы Недели Политика 13+

Захарова обвинила главу эстонского МИД Рейнсалу в прямых угрозах российским гражданам

, 12:43 Источник: Telegram

Захарова обвинила главу эстонского МИД Рейнсалу в прямых угрозах российским гражданам
Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, касающиеся протестов против демонтажа советских памятников в стране.

Эстония сейчас активно избавляется от наследия СССР. В частности, во вторник сообщалось, что власти, вопреки решению местного городского управления, демонтируют памятник - танк Т-34 в Нарве. При этом глава МИД Эстонии предупредил, что если иностранные граждане, имеющие вид на жительство в стране, решат протестовать, они должны учитывать вероятность аннулирования своего ВНЖ. 

«Это прямая угроза от представителя власти. Угроза не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека. Это угроза эстонской государственности, которую 40 лет выстраивали по демократическим лекалам», - написала Захарова, комментируя высказывание Рейнсалу.

По ее мнению, эстонские политики, действия таким образом, являются «проводниками воли англосаксонской метрополии».

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