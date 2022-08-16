Власти Эстонии демонтируют памятник - танк Т-34 в Нарве, вопреки решению местного городского управления

Аргументы Недели → Армия 13+

16 августа 2022, 11:18

Фото err.ee

Сегодня в Нарву прибыла полиция из других регионов, поскольку правительство Эстонии сочло неудовлетворительной работу местных властей по сносу памятника героям ВОВ. Это всё тот же танк Т-34 снести который отказалась местная городская управа, пойдя навстречу пожеланиям жителей Нарвы.

Очевидцы сообщают, что подъезды к памятнику блокированы полицией. И уже начаты работы по его демонтажу. Стоит отметить, что нарвские жители упорно защищали этот памятник и его снос, похоже вызовет усиление протестных настроений в городе. Ликвидацией монументов советского периода Эстония занимается методично. Особенно рьяно уничтожается память о подвиге воинов РККА в годы Великой Отечественной войны. В то же и власти этой страны возводят памятники легионера «сс» (организации осуждённой Нюрнбергским трибуналом), что, по сути, является пропагандой неонацизма.