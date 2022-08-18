Зеленский назвал визит Эрдогана во Львов весомым месседжем поддержки Украины со стороны Турции

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18 августа 2022, 18:21

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Telegram.

Визит Эрджепа Тайипа Эрдогана во Львов является весомым свидетельством поддержки Украины со стороны Турции. Об этом написал в своем телеграм-канале по итогам переговоров с турецким лидером Владимир Зеленский.

«Визит президента Турции в Украину — весомый месседж поддержки со стороны столь мощной страны. Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Таипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС. <...> Также затронули вопросы оборонного взаимодействия», - сообщил Зеленский.

Он также выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество между Киевом и Анкарой «усилит обе стороны».

Ранее в четверг сообщалось о встрече президента Украины с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.