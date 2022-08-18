МИД России ожидает визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в ближайшее время

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18 августа 2022, 15:12 Источник: ТАСС

Запорожская АЭС. Фото: Dmytro Smolyenko/globallook.com

Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должен состояться в ближайшее время. Об этом сообщил в четверг в ходе брифинга замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

По его словам, поездка экспертов Международного агентства по атомной энергии была согласована уже давно.

«Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована еще в июне и сорвана руководством Секретариата ООН», - заявил Нечаев.

Он также высказал мнение, что предложение о создании демилитаризованной зоны в районе электростанции неприемлемо, поскольку это сделает ЗАЭС более уязвимой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские дипломаты и атомщики работают над направлением на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ.