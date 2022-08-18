Зеленский сообщил, что украинские дипломаты и атомщики работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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18 августа 2022, 07:37

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве готовятся к направлению миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию (АЭС).

По информации Зеленского, украинские дипломаты и атомщики и представители Международного агентства по атомной энергии находятся в постоянном контакте, и в настоящее время они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

МАГАТЭ — мировой центр сотрудничества в ядерной области, содействующий применению безопасных, надежных и мирных ядерных технологий.

В видеообращении Зеленского, опубликованном в Telegram-канале главы киевского режима, говорится, что "только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на АЭС в Запорожской области и около нее для украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ может гарантировать постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности".