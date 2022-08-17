Представитель Госдепа Нед Прайс не подтвердил, что США готовы выдать визы Лаврову и членам российской делегации на сессии ГА ООН

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17 августа 2022, 22:58 Источник: ТАСС

Глава российского МИД Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в среду не подтвердил, что Вашингтон готов выдать американские визы членам делегации на сессии Генеральной ассамблеи ООН во главе с Сергеем Лавровым.

Прайс при этом заметил, что США признают свою обязанность как страны, где находится штаб-квартира ООН, выдавать визы лицам, которые направляются на мероприятия этой международной организации.

«На нас как на стране, на территории которой размещается Организация Объединенных Наций, лежит особая обязанность за оказание содействия в организации поездок тех [лиц], которые принимают участие в деятельности ООН», - заявил он.

Однако на вопрос, готов ли Вашингтон выдать визы членам российской делегации, Прайс не дал однозначного ответа.

Он также не стал комментировать слова посла России в США Анатолия Антонова, который заявил о намерении посетить в четверг Госдеп и добиваться незамедлительной выдачи виз Лаврову и всем членам делегации.

«Мне нечего сказать о предстоящих завтра каких-либо встречах [в Госдепартаменте США] с российскими должностными лицами, в том числе с послом. Но если нам завтра будет что сказать, то мы так и поступим», - заявил Прайс.