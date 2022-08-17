Посольство РФ в Вашингтоне обратилось к властям США с требованием незамедлительно выдать визу Сергею Лаврову

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось к властям США с требованием незамедлительно выдать визы министру иностранных дел Сергею Лаврову и другим членам российской делегации для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Дипломат пояснил, что США как страна, на территории которой расположена штаб-квартира ООН, обязаны обеспечить беспрепятственный въезд для участия в сессии всем представителям делегации России.
«Завтра у меня будет очередной визит в госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему, проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке» - заявил Антонов.
77-я сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 13 сентября.