Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре

Аргументы Недели → Политика 13+

8 августа 2022, 19:07 Источник: Портал правовой информации

Глава МИД РФ Сергей Лавров, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров возглавит делегацию России на 77-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Состав делегации и ее руководителя утвердил президент РФ Владимир Путин.

Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего в составе делегации десять человек, среди которых — заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, директор Правового департамента МИД России Евгений Загайнов, директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичёв и директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз Владимир Тарабрин.

77-я сессия Генассамблеи ООН откроется 13 сентября, неделя высокого уровня — 20 сентября.

Владимир Путин на мероприятие не поедет и не планирует выступать даже по видеосвязи, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

21 сентября ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского.