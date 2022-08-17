Столтенберг призвал вывести российские войска с территории Запорожской АЭС и обеспечить доступ туда инспекторов МАГАТЭ

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17 августа 2022, 18:12 Источник: ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Europa Press/E. Parra. Pool/globallook.com

Российские войска должны быть выведены с территории Запорожской атомной электростанции, туда необходимо обеспечить срочный доступ инспекторов МАГАТЭ. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной итогам его переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

По словам Столтенберга, ситуация на ЗАЭС создает большие риски не только для Украины, но и соседних стран.

«Мы призываем срочно допустить инспекторов МАГАТЭ и обеспечить вывод российских войск», - заявил генсек НАТО.

Как известно, электростанция находится сейчас под контролем российских войск. Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в Москве не понимают, почему МАГАТЭ до сих пор не посетила ЗАЭС, «если генсек ООН смог организовать визит на Украину».