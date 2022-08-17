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17 августа 2022, 09:13

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

В Москве не понимают, почему делегация Международного агентства по атомной энергии до сих пор не посетила Запорожскую атомную электростанцию. С соответствующим заявлением выступили в российском министерстве иностранных дел.

«МИД РФ: в Москве не понимают, почему, если генсек ООН смог организовать визит на Украину, делегация МАГАТЭ до сих пор не посетила Запорожскую АЭС», — говорится в публикации, появившейся на сайте РИА Новости.

Как сообщалось ранее в среду, китайский портал «Чжунго цзюньван» отметил, что Соединенные Штаты сознательно создали и раздули конфликт на Украине с целью поддержания американской гегемонии.