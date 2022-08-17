Reuters: Запад исчерпал возможности давления на Россию

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17 августа 2022, 16:54 Источник: ТАСС

Флаги Евросоюза и США. Фото: Nicolas Maeterlinck/globallook.com

У Запада не осталось новых рычагов давления на Россию, и поддержка санкций будет со временем ослабевать. Об этом в среду пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

В частности, агентство приводит слова директора по работе с ООН Международной кризисной группы Ричарда Гоуэна, по мнению которого Европа, Британия и США исчерпали возможности давления на РФ.

«Поскольку [спецоперация РФ] затягивается, становится все труднее найти разумные способы наказать Россию», - заявил он.

Другой высокопоставленный азиатский дипломат, имя которого не называется, высказал мнение, что санкции, введенные в марте, были «высшей точкой» и со временем их поддержка будет ослабевать.

«[У стран Запада] нет никакого аппетита к дальнейшим действиям, если только не будут пересечены красные линии», - заметил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что санкции Запада против России оказались неэффективны и бумерангом ударили по США и Евросоюзу.