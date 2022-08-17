Володин: санкции Запада против России оказались неэффективны и бумерангом ударили по США и Евросоюзу

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 августа 2022, 08:49

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Ограничительные меры, введенные Западом в отношении Российской Федерации, оказались неэффективны и бумерангом ударили по Соединенным Штатам и Европейскому союзу. Соответствующую точку зрения высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отечественный политик напомнил в своем Telegram-канале, что в марте, после первых трех пакетов рестрикций, экономисты предрекали сокращение ВВП России по итогам 2022 года на 12,4%. На данный момент оценка аналитиков пересмотрена — ожидается, что падение ВВП составит 4,7%.

Володин заметил, что в отношении США и европейских стран «ситуация обратная». По словам спикера, эксперты «ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд».

«Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу», — говорится в публикации Вячеслава Володина.

Как сообщалось ранее в среду, чешский экономист Лукаш Кованда допустил, что Берлин может пойти на «позорный» запуск газопровода «Северный поток — 2» осенью или зимой.