Замминистра МО РФ Фомин заявил, что Россия настроена на взаимодействие с Суданом по укреплению безопасности в Африке

Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия настроена на взаимодействие с Суданом по укреплению безопасности в Африке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на переговоры с министром обороны Судана Ясином Ибрагимом.
«Семнадцатого августа состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Судан генерал-лейтенантом Ясином Ибрагимом», - подтвердили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, во время встречи Фомин подчеркнул настрой России на дальнейшее взаимодействие с Суданом в вопросах укрепления безопасности в Африке.
Стороны также обсудили вопросы развития российско-суданского военного и военно-технического сотрудничества.
Ранее сообщалось, что российская сторона обжалует решения о блокировке контента посольства РФ на YouTube.
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