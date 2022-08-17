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Аргументы Недели Политика 13+

Замминистра МО РФ Фомин заявил, что Россия настроена на взаимодействие с Суданом по укреплению безопасности в Африке

, 16:11

Замминистра МО РФ Фомин заявил, что Россия настроена на взаимодействие с Суданом по укреплению безопасности в Африке
Александр Фомин, MOD Russia/ globallookpress.com

Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия настроена на взаимодействие с Суданом по укреплению безопасности в Африке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на переговоры с министром обороны Судана Ясином Ибрагимом.

«Семнадцатого августа состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Судан генерал-лейтенантом Ясином Ибрагимом», - подтвердили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, во время встречи Фомин подчеркнул настрой России на дальнейшее взаимодействие с Суданом в вопросах укрепления безопасности в Африке.

Стороны также обсудили вопросы развития российско-суданского военного и военно-технического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что российская сторона обжалует решения о блокировке контента посольства РФ на YouTube.

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