Посольство России в Лондоне обжалует 29 решений о блокировке контента на его YouTube-канале

Российская сторона обжалует каждое из 29 решений о блокировке видео на YouTube-канале посольства РФ в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временного поверенного в делах РФ в Лондоне Александра Гусарова.
«Мы намерены, разумеется, обжаловать каждое из 29 решений», - поделился он в эфире телеканала «Россия-24».
Гусаров также добавил, что в посольстве заранее знают исход процедуры обжалования, однако все равно начинают разбирательство. Дипломат считает, что решение о запрете контента обусловлено «политическим заказом».
Видеоматериалы были удалены 15 августа с официального канала посольства без предупреждения.
Ранее сообщалось, что видеохостинг Rutube теперь доступен только для пользователей из России.
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