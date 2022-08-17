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Посольство России в Лондоне обжалует 29 решений о блокировке контента на его YouTube-канале

, 15:59

Посольство России в Лондоне обжалует 29 решений о блокировке контента на его YouTube-канале
Vuk Valcic/ globallookpress.com

Российская сторона обжалует каждое из 29 решений о блокировке видео на YouTube-канале посольства РФ в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временного поверенного в делах РФ в Лондоне Александра Гусарова.

«Мы намерены, разумеется, обжаловать каждое из 29 решений», - поделился он в эфире телеканала «Россия-24».

Гусаров также добавил, что в посольстве заранее знают исход процедуры обжалования, однако все равно начинают разбирательство. Дипломат считает, что решение о запрете контента обусловлено «политическим заказом».

Видеоматериалы были удалены 15 августа с официального канала посольства без предупреждения.

Ранее сообщалось, что видеохостинг Rutube теперь доступен только для пользователей из России.

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