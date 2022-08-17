Видеохостинг Rutube прекратил свою деятельность за пределами РФ.

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17 августа 2022, 15:54

Админы официального телеграмм канала Rutube сообщили, что теперь пользоваться приложением могут только пользователи из РФ.

Компания Apple потребовала от национального видеохостинга Rutube убрать весь контент связанный с Российскими СМИ в приложение или сделать приложение открытым только для пользователей РФ.

Rutube прекрасно понимает, что большая часть аудитории данного видеохостинга состоит из русских «юзеров».

«Мы хотим, чтобы вы могли смотреть, загружать и делиться видео на национальном видеохостинге с любого устройства. Русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, всё так же могут смотреть контент Rutube в веб-версии. А пользователям, скачавшим приложение ранее, вероятно, будут доступны обновления приложения», — рассказали разработчики Rutube.