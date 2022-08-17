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Аргументы Недели Хайтек 13+

Видеохостинг Rutube прекратил свою деятельность за пределами РФ.

, 15:54

Видеохостинг Rutube прекратил свою деятельность за пределами РФ.

Админы официального телеграмм канала Rutube сообщили, что теперь пользоваться приложением могут только пользователи из РФ. 

Компания Apple потребовала от национального видеохостинга Rutube убрать весь контент связанный с Российскими СМИ в приложение или сделать приложение открытым только для пользователей РФ.

Rutube прекрасно понимает, что большая часть аудитории данного видеохостинга состоит из русских «юзеров». 

«Мы хотим, чтобы вы могли смотреть, загружать и делиться видео на национальном видеохостинге с любого устройства. Русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, всё так же могут смотреть контент Rutube в веб-версии. А пользователям, скачавшим приложение ранее, вероятно, будут доступны обновления приложения», — рассказали разработчики Rutube.

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