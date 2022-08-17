«РИА Новости Крым»: Владимир Путин назначил нового командующего Черноморским флотом

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17 августа 2022, 15:38 Источник: РИА Новости Крым

Вице-адмирал Виктор Соколов.

В Севастополе членам военного совета российского Черноморского флота был представлен новый командующий — вице-адмирал Виктор Соколов. Об этом в среду сообщил источник агентства «РИА Новости Крым».

Соколов назначен на эту должность приказом верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Как пишет агентство, официального подтверждения этой информации пока нет.

По словам источника, публичных мероприятий в связи с назначением не проводилось, так как в Севастополе после атаки беспилотником штаба ЧФ 31 июля был введен желтый уровень террористической опасности.

Прежним командующим Черноморского флота с мая 2019 года был адмирал Игорь Осипов.