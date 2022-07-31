В Севастополе после атаки беспилотником штаба ЧФ ввели желтый уровень террористической опасности

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31 июля 2022, 15:41 Источник: Telegram

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

В Севастополе, где утром в воскресенье был атакован беспилотником штаб Черноморского флота, ввели желтый уровень террористической опасности. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, такое решение было принято на внеочередном заседании штаба антитеррористической комиссии.

«Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев. Поэтому призываю всех еще раз сохранять спокойствие, но помнить, что все вместе мы должны быть более бдительными», - написал губернатор.

Он пояснил, что желтый уровень — средний из трех существующих, поэтому меры безопасности будут максимально усилены.