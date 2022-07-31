Губернатор Севастополя Развожаев: в штаб ЧФ прилетел беспилотник, ранения получили пять человек

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31 июля 2022, 07:55 Источник: Telegram

Севастополь, Server Amzayev/Russian Look

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в штаб Черноморского флота прилетел беспилотный летательный аппарат. Согласно последней информации, в ходе случившегося пострадали пять человек.

Михаил Развожаев отметил, что укронацисты утром в воскресенье решили испортить в Севастополе День Военно-морского флота. По словам губернатора, во двор Штаба флота прилетел, по предварительным данным, БПЛА. Ранения получили сотрудники штаба, которым к настоящему моменту уже оказана помощь.

На месте работает ФСБ. Все праздничные мероприятия в Севастополе в честь дня ВМФ отменены из соображений безопасности.