Брянский губернатор Богомаз: украинский дрон атаковал пункт пропуска в Севском районе, сбросив взрывное устройство

Украинский беспилотник атаковал многосторонний автомобильный пункт пропуска в Севском районе Брянской области, сбросив взрывное устройство. Соответствующую информацию распространил глава российского региона Александр Богомаз.
«Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП “Троебортное”, расположенный в Севском районе», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале губернатора.
По его словам, на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате инцидента пострадали четыре человека.
Ранее во вторник сообщалось, что заместитель руководителя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов озвучил прогноз, согласно которому Николаевская и Одесская области скоро будут освобождены от украинских сил.