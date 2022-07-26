Брянский губернатор Богомаз: украинский дрон атаковал пункт пропуска в Севском районе, сбросив взрывное устройство

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26 июля 2022, 11:57

Беспилотник, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Украинский беспилотник атаковал многосторонний автомобильный пункт пропуска в Севском районе Брянской области, сбросив взрывное устройство. Соответствующую информацию распространил глава российского региона Александр Богомаз.

«Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП “Троебортное”, расположенный в Севском районе», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале губернатора.

По его словам, на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Ранее во вторник сообщалось, что заместитель руководителя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов озвучил прогноз, согласно которому Николаевская и Одесская области скоро будут освобождены от украинских сил.