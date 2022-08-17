В Минобороны порекомендовали «не верить сплетням» о назначении нового командующего Черноморским флотом

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17 августа 2022, 19:23 Источник: РБК

Военно-морской парад в Севастополе. Фото: MOD Russia /globallook.com

В министерстве обороны РФ не подтверждают появившуюся ранее информацию о смене главнокомандующего Черноморским флотом. Об этом сообщает в среду РБК.

Как пишет издание, в отделе информационного обеспечения Черноморского региона Минобороны РФ, назвали информацию СМИ о назначении вице-адмирала Виктора Соколова новым командующим ЧФ сплетнями.

«Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», — сказали там.

О смене главкома сообщили в среду «Крымская газета» и агентство «РИА Новости Крым». Они написали, что членам военного Совета пришло соответствующее представление. Публичной церемонии не было из-за того, что в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

Другой источник агентства, знакомый с Соколовым, заявил, что в условиях спецоперации «никто не обязан публично сообщать о таких назначениях».