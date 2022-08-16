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ВС РФ обнаружили на огневых позициях ВСУ под селом Уды в Харьковской области фосфорные снаряды

, 22:54 Источник: РИА "Новости"

ВС РФ обнаружили на огневых позициях ВСУ под селом Уды в Харьковской области фосфорные снаряды
военный, https://unsplash.com/photos/n2e_XAPtMic

Военнослужащий ВС РФ во вторник, 16 августа, сообщил, что на украинских огневых позициях под освобожденным селом Уды, расположенном в Харьковской области, были обнаружены фосфорные снаряды.

Российский военный подчеркнул, что речь идет именно о тех позициях, которые бросили ВСУ в населенном пункте Уды. Он обратил внимание на огромное количество реактивных снарядов, использованных украинскими военнослужащими против мирных граждан. 

Отмечается также, что ВСУ применяли фосфорные – запрещенные – боеприпасы.

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