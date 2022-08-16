Представитель ВГА Запорожской области Рогов заявил, что украинские военные наносят удары по системе охлаждения АЭС

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16 августа 2022, 21:35 Источник: РИА "Новости"

Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил вечером во вторник, что украинские войска бьют по слабым местам АЭС в регионе, в частности, по системе охлаждения.

Владимир Рогов отметил, что если реактор перегреется, может начаться неуправляемый процесс – Запорожская АЭС превратится в настоящую ядерную бомбу.

Уточняется, однако, что реакторы защищены очень хорошо – если даже на них с десятикилометровой высоты и с полными баками топлива упадет самолет, они должны остаться целыми. Чтобы разрушить реактор, необходимо тактическое ядерное оружие, подчеркнул Рогов.