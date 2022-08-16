Макрон обсудил с Зеленским условия работы миссии МАГАТЭ в зоне Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 16 августа, по телефону обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским условия работы миссии МАГАТЭ в зоне Запорожской атомной электростанции.
В коммюнике Елисейского дворца отметили, что ранее сегодня Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который длился один час двадцать минут.
Президент Франции поддержал предложение генерального директора МАГАТЭ по скорейшей отправке миссии на Запорожскую АЭС, а также обсудил с главой Украины условия такой миссии. Политики также поделились мнениями о процессе экспорта украинского зерна.