Макрон обсудил с Зеленским условия работы миссии МАГАТЭ в зоне Запорожской АЭС

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16 августа 2022, 19:00 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, The Presidential Office of Ukrai

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 16 августа, по телефону обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским условия работы миссии МАГАТЭ в зоне Запорожской атомной электростанции.

В коммюнике Елисейского дворца отметили, что ранее сегодня Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который длился один час двадцать минут.

Президент Франции поддержал предложение генерального директора МАГАТЭ по скорейшей отправке миссии на Запорожскую АЭС, а также обсудил с главой Украины условия такой миссии. Политики также поделились мнениями о процессе экспорта украинского зерна.