Дипломат Михаил Ульянов ситуация на Запорожской АЭС вызывает тревогу из-за позиции западных стран

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16 августа 2022, 16:59 Источник: РИА Новости

Запорожская АЭС, фото из открытых источников

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции вызывает (ЗАЭС) тревогу из-за позиции западных стран.

По словам дипломата, приоритетом Запада по ситуации вокруг ЗАЭС является не ядерная безопасность, а оказание политического давления на Россию.

Ульянов указал, что на Западе не обращают внимание на обстрелы украинскими военными территории ЗАЭС.

Дипломат в интервью РИА Новости рассказал, что в коллективном заявлении на венской площадке от 12 августа западные страны удосужились даже не упомянуть о том, что АЭС подвергается обстрелам.

Ульянов отметил, что вся суть документа сосредоточена на демилитаризации АЭС, то есть на выводе оттуда российских военных.

Он заявил, что при такой позиции Киев поощряется к продолжению обстрелов, и на Западе совершенно не думают о вероятности ядерной катастрофы. "В контексте ситуации на Запорожской АЭС у них другая первоочередная задача - оказать давление на Россию", - заключил Ульянов.