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Генсек ООН Гутерреш пока не планирует посещать Москву

, 20:44 Источник: РИА "Новости"

Генсек ООН Гутерреш пока не планирует посещать Москву
генсек ООН Антониу Гутерреш, Xie E/XinHua

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пока не планирует посещать Москву. Соответствующую информацию предоставил в рамках брифинга во вторник его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Отвечая на вопрос, существует ли в настоящий момент вероятность поездки Антониу Гутерреша в Россию, Стефан Дюжаррик подчеркнул, что в ближайшие дни предполагаются визиты только на Украину и в Турцию.

Ранее сегодня стало известно, что генсек Организации Объединенных Наций в ходе своей поездки на Украину в четверг примет участие в трехсторонней встрече с президентом страны Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове.

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