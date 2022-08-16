Генсек ООН Гутерреш пока не планирует посещать Москву

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пока не планирует посещать Москву. Соответствующую информацию предоставил в рамках брифинга во вторник его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Отвечая на вопрос, существует ли в настоящий момент вероятность поездки Антониу Гутерреша в Россию, Стефан Дюжаррик подчеркнул, что в ближайшие дни предполагаются визиты только на Украину и в Турцию.
Ранее сегодня стало известно, что генсек Организации Объединенных Наций в ходе своей поездки на Украину в четверг примет участие в трехсторонней встрече с президентом страны Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове.