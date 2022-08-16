Генсек ООН Гутерреш в четверг встретится с президентами Украины и Турции во Львове

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16 августа 2022, 19:45 Источник: РИА "Новости"

генсек ООН Антониу Гутерреш, Yoshio Tsunoda/AFLO

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в четверг примет участие во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Турции Реджепом Эрдоганом во Львове.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сегодня вечером уточнил, что Антониу Гутерреш прибудет 18 августа во Львов по приглашению Владимира Зеленского и примет участие в трехсторонней встрече с лидерами Украины и Турции.

На следующий день генеральный секретарь организации отправится в Одессу и посетит один из трех портов, которые принимают участие в черноморской зерновой инициативе.