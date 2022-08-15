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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем условия безопасной работы Запорожской АЭС

, 20:58 Источник: РИА Новости

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем условия безопасной работы Запорожской АЭС
С. Шойгу, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в понедельник, 15 августа, провел телефонные переговоры с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем по поводу работы Запорожской атомной электростанции.

Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасной работы АЭС, район которой систематически начали обстреливать украинские военные.

В Минобороны РФ сообщили о том, что глава ведомства провел телефонные переговоры с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС.

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Администрация Энергодара сообщила об обстрелах города и прогремевших взрывах в районе Запорожской АЭС

Администрация Энергодара в понедельник, 15 августа, сообщила об обстрелах города и прогремевших взрывах в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По информации администрации города, в котором находится крупнейшая в Европе АЭС, украинские войска ведут массированный обстрел Энергодара и района Запорожской АЭС с правого берега Днепра.