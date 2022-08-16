Патрушев и Вольфович: намеренные провокации Киева в отношении атомных объектов угрожают ядерной безопасности в мире

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16 августа 2022, 19:28 Источник: Совбез РФ

секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявили, что намеренные провокации Киева в отношении атомных объектов угрожают ядерной безопасности в мире.

Николай Патрушев и Александр Вольфович в рамках двусторонних переговоров в Москве во вторник, 16 августа, обсудили ключевые вопросы обеспечения безопасности в условиях агрессивной политики Североатлантического альянса и гибридной войны против РФ и Белоруссии, развязанной странами Запада.

Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации на Украине и подчеркнули, что преднамеренные провокации киевских властей при явном попустительстве западных государств в отношении атомных объектов представляют угрозу не только европейской, но и глобальной ядерной и радиационной безопасности.