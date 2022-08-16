FT сообщает, что некоторые страны ЕС запросили у Турции данные об отношениях с Россией из-за роста товарооборота

Financial Times, ссылаясь на источники в Евросоюзе, сообщает, что некоторые страны-члены ЕС обеспокоены значительным ростом торговли Турции с РФ и запросили у Анкары информацию об отношениях с Москвой.
В материале говорится, что в Европейском союзе в настоящий момент все больше начинают чувствовать обеспокоенность в связи с всплеском торговли Турции с Российской Федерацией и ее потенциала помощи Москве в вопросе импорта и экспорта.
Представитель турецкого Минторга в свою очередь назвал "незначительными" изменения в объеме торговли с РФ, но какой-либо дополнительной информации не предоставил.