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Министр промышленности и торговли Афганистана Азизи заявил о заинтересованности в поставках российской нефти по бартеру

, 09:43 Источник: РИА "Новости"

Министр промышленности и торговли Афганистана Азизи заявил о заинтересованности в поставках российской нефти по бартеру
добыча нефти, Lino Mirgeler / globallookpress.com

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что страна заинтересована в договоренности о поставках российской нефти по бартеру, если РФ будут интересны афганские товары.

Ранее глава министерства промышленности и торговли сообщил журналистам, что страна намерена закупить у России около миллиона баррелей нефти.

Нуриддин Азизи отметил, что самым важным для Кабула являлся бы проект по нефти и газу. Кроме того, власти Афганистана хотели бы рассмотреть вариант бартерной торговли с РФ, если у Москвы будет потребность в той или иной афганской продукции.

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