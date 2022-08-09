Кабул подозревает США в сохранении на территории Афганистана отдельных сил

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9 августа 2022, 21:13 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Запрещённое в РФ движение «Талибан» подозревает США и президента Джо Байдена в возможном сохранении войск на территории Афганистана. Лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматьяр уже прокомментировал ситуацию и озвучил свои обвинения официально.

Речь идёт о недавнем уничтожении Аз-Завахири, главы ещё одной запрещённой в России террористической организации, известной под именем «Аль-Каида». Эта операция вызвала серьёзные трения между Соединёнными Штатами и нынешним руководством Афганистана.

По мнению Хекматьяра, использование беспилотников в Кабуле доказывает факт военного присутствия США в стране. Он назвал кампанию американцев «посягательством на афганскую нацию, её независимость и суверенитет». Операция Вашингтона по уничтожению главаря террористов до сих пор вызывает немало вопросов. Политологам и экспертам совершенно непонятно, откуда мог прилететь беспилотник, начинённый ракетами. Вероятнее всего, на территории Афганистана могли остаться отдельные агенты, которые как раз и управляли дроном. Но доказательств этого пока никто не представил.