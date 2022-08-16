Первая леди США Джилл Байден заразилась COVID-19

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16 августа 2022, 17:01 Источник: РИА "Новости"

Джилл Байден, Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден заразилась коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили днем во вторник, 16 августа, в пресс-службе Белого дома.

Согласно последним данным, симптомы заболевания у супруги президента США являются умеренными. Известно, что минимум пять дней Джилл Байден будет находиться на самоизоляции.

Напомним, в понедельник, 1 августа, глава Соединенных Штатов Америки сдал тест на коронавирус нового типа, который вновь оказался положительным – это произошло всего через несколько дней после выздоровления политика.