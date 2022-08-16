Первая леди США Джилл Байден заразилась COVID-19

Первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден заразилась коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили днем во вторник, 16 августа, в пресс-службе Белого дома.
Согласно последним данным, симптомы заболевания у супруги президента США являются умеренными. Известно, что минимум пять дней Джилл Байден будет находиться на самоизоляции.
Напомним, в понедельник, 1 августа, глава Соединенных Штатов Америки сдал тест на коронавирус нового типа, который вновь оказался положительным – это произошло всего через несколько дней после выздоровления политика.