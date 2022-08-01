Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус

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1 августа 2022, 18:32 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, White House/via Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 1 августа, сдал тест на коронавирус нового типа, который вновь оказался положительным. Об этом заявил врач политика Кевин О'Коннор.

Согласно последней информации медика, Джо Байден, который вновь заразился коронавирусной инфекцией через несколько дней после выздоровления, сейчас находится на самоизоляции в Белом доме и продолжает работать. Президент США чувствует себя хорошо.

Напомним, первоначально COVID-19 диагностировали у американского лидера на позапрошлой неделе.