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NYT: повторный положительный тест Байдена на COVID-19 помешает ему поднять собственный рейтинг

, 16:12 Источник: РИА Новости

NYT: повторный положительный тест Байдена на COVID-19 помешает ему поднять собственный рейтинг
White House/via Globallookpress.com

Из-за повторного положительного результата теста на COVID-19 Джо Байден авторитет президента может снизиться, об этом пишет политический обозреватель Питер Бейкер для издания New York Times. 

«Новый положительный тест подорвет все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать за свою программу и демократов. А ведь последним предстоит нелегкая борьба за сохранение контроля над обеими палатами конгресса на промежуточных выборах этой осенью», — говорится в статье.

Бейкер считает, что для укрепления авторитета у народа Байдену следует путешествовать по стране, однако повторный положительный тест нарушил все планы. В связи с вынужденной жесткой самоизоляцией, рейтинг президента может упасть еще ниже, чем он был после череды зарубежных поездок.

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