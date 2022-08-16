В ФБР подтвердили возможность возврата Трампу некоторых изъятых при обыске предметов и документов

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16 августа 2022, 16:27 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Ricky Bassman / globallookpress.com

Федеральное бюро расследований подтвердило российским журналистам возможность возврата бывшему президенту США Дональду Трампу некоторых документов и предметов, изъятых из его поместья во Флориде.

В национальном пресс-офисе ФБР заявили, что бюро проводит процедуры по обыску и изъятию бумаг и предметов в соответствии с судебными решениями, после чего возвращает те из них, которые нет необходимости удерживать в правоприменительных целях.

Напомним, ранее телевизионный канал NBC News, ссылаясь на неназванного чиновника в Министерстве юстиции Соединенных Штатов Америки заявил, что изъятые при обыске паспорта к настоящему моменту возвращены Дональду Трампу.