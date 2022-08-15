Трамп потребовал, чтобы ФБР немедленно вернуло изъятые во время обыска в его имении документы

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15 августа 2022, 09:51 Источник: Свободная пресса

бывший президент США Дональд Трамп, Ting Shen / globallookpress.com

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал вернуть ему документы, которые были изъяты агентами Федерального бюро расследований ранее в ходе обыска в его имении во Флориде.

Дональд Трамп подчеркнул, что убедительно просит ФБР немедленно вернуть изъятые бумаги на то место, где они находились.

Как сообщает "Свободная пресса", ссылаясь на сообщение экс-президента США, документы, о которых идет речь, подпадают под адвокатскую тайну. Более того, некоторые материалы защищены привилегией исполнительной власти, позволяющей политику не раскрывать ряд данных.