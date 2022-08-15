Трамп потребовал, чтобы ФБР немедленно вернуло изъятые во время обыска в его имении документы

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал вернуть ему документы, которые были изъяты агентами Федерального бюро расследований ранее в ходе обыска в его имении во Флориде.
Дональд Трамп подчеркнул, что убедительно просит ФБР немедленно вернуть изъятые бумаги на то место, где они находились.
Как сообщает "Свободная пресса", ссылаясь на сообщение экс-президента США, документы, о которых идет речь, подпадают под адвокатскую тайну. Более того, некоторые материалы защищены привилегией исполнительной власти, позволяющей политику не раскрывать ряд данных.