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Трамп потребовал, чтобы ФБР немедленно вернуло изъятые во время обыска в его имении документы

, 09:51 Источник: Свободная пресса

Трамп потребовал, чтобы ФБР немедленно вернуло изъятые во время обыска в его имении документы
бывший президент США Дональд Трамп, Ting Shen / globallookpress.com

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал вернуть ему документы, которые были изъяты агентами Федерального бюро расследований ранее в ходе обыска в его имении во Флориде.

Дональд Трамп подчеркнул, что убедительно просит ФБР немедленно вернуть изъятые бумаги на то место, где они находились.

Как сообщает "Свободная пресса", ссылаясь на сообщение экс-президента США, документы, о которых идет речь, подпадают под адвокатскую тайну. Более того, некоторые материалы защищены привилегией исполнительной власти, позволяющей политику не раскрывать ряд данных.

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