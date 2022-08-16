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Служба внешней разведки России: США планируют укрепить свою глобальную диктатуру, будут становиться все агрессивнее и безрассуднее

, 12:37

Служба внешней разведки России: США планируют укрепить свою глобальную диктатуру, будут становиться все агрессивнее и безрассуднее
Флаг США, Annette Riedl / globallookpress.com

Соединенные Штаты планируют укрепить свою глобальную диктатуру, эта страна будет становиться все агрессивнее и безрассуднее. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в российской Службе внешней разведки.

«США планируют укрепить свою глобальную диктатуру, будут становиться все агрессивнее и безрассуднее, это крайне опасно — СВР», — говорится в публикации, появившейся на сайте информационного агентства.

Также в Службе отметили, что Запад в попытке сохранить глобальное доминирование постарается посеять хаос в разных регионах Земли.

Как сообщалось ранее сегодня, посольство Москвы в Вашингтоне указало на то, что действия американской стороны без оглядки на интересы и безопасность других государств способствуют повышению ядерных рисков.

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