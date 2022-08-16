Посольство России: действия США без оглядки на интересы и безопасность других стран способствуют повышению ядерных рисков

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16 августа 2022, 07:19

Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Действия Соединенных Штатов без оглядки на интересы и безопасность других государств способствуют повышению ядерных рисков. На это указало в своем Telegram-канале посольство Российской Федерации в Вашингтоне.

«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков», — говорится в заявлении посольства.

Также в дипломатическом представительстве отметили, что шаги американской стороны по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Москвой в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией.

Ранее в российском министерстве иностранных дел отметили, что если Конгресс Штатов признает РФ «спонсором терроризма», об отношениях двух стран можно забыть.