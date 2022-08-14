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МИД РФ: если Конгресс признает Россию «спонсором терроризма», об отношениях Москвы и Вашингтона можно забыть

, 17:10

МИД РФ: если Конгресс признает Россию «спонсором терроризма», об отношениях Москвы и Вашингтона можно забыть
Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Если американский Конгресс признает Российскую Федерацию «спонсором терроризма», об отношениях Москвы и Вашингтона можно забыть. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в министерстве иностранных дел РФ.

«Москва надеется, США понимают, что если Конгресс объявит РФ "страной-спонсором терроризма", об отношениях между двумя странами можно забыть — МИД», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер высказал мнение, согласно которому Вашингтон находится «на грани войны» с Россией и Китаем по вопросам, которые частично создал сам.

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