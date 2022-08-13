Генри Киссинджер: США находятся «на грани войны» с Россией и Китаем по вопросам, которые частично создали сами

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13 августа 2022, 16:56

Бывший глава Госдепа США Генри Киссинджер, Christoph Soeder / globallookpress.com

Соединенные Штаты в настоящий момент находятся «на грани войны» с Российской Федерацией и Китаем по вопросам, которые частично создали сами. Соответствующую оценку сложившейся ситуации высказал бывший руководитель американского Государственного департамента Генри Киссинджер, который стал собеседником издания The Wall Street Journal.

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — озвучил свою точку зрения Киссинджер.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель внешнеполитического ведомства РФ Александр Дарчиев сделал заявление о том, что Москва предупредила Вашингтон о точках невозврата, после которых реален разрыв дипломатических отношений.